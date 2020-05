Livraison de repas: les négociations entre Uber et Grubhub parties pour durer

New York (awp/afp) - Uber a approché le service de livraison de repas à domicile Grubhub mais les discussions achoppent sur le prix de l'acquisition, qui porterait la valeur de la cible à 6 milliards de dollars, a indiqué mercredi une source bancaire à l'AFP.

A ce stade, les discussions portent sur une transaction principalement en actions, à 60 dollars l'action de Grubhub (soit 1,9 titre de Uber). Mais les négociations sont en cours et le rachat n'est "pas imminent", a précisé la même source, qui a souhaité garder l'anonymat.

Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), durement touché par la pandémie qui a confiné des milliards de personnes chez elles, entend gagner des parts de marché sur les livraisons de repas et autres produits.

La combinaison d'Uber Eats et de Grubhub, jusqu'à présent concurrents, permettrait de réaliser des économies d'échelle et de s'accaparer plus de la moitié (55%) du marché de livraison de nourriture pour le compte de restaurants, selon l'analyste Dan Ives de Wedbush.

Grubhub cherchait à obtenir une valorisation à 2,15 titres d'Uber, mais le géant californien a refusé de payer autant, d'après le Wall Street Journal.

L'action de la start-up de Chicago s'est envolée mardi à Wall Street, quand la perspective de l'acquisition a été révélée par le quotidien économique.

Mercredi son titre baissait de 3,7% à 58,14 dollars à la clôture.

Uber a souffert de la pandémie au premier trimestre, au point de devoir supprimer 3.700 emplois.

Mais sa plateforme Uber Eats a bien profité des mesures de distanciation sociale. De janvier à mars, elle a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 53% à 819 millions - une portion encore maigre des 3,5 milliards de recettes accumulées en tout.

L'acquisition de Grubhub "serait une opération aussi bien offensive que défensive pour Uber", a remarqué Dan Ives.

Cela lui permettrait "d'écarter un concurrent majeur d'Uber Eats et de consolider sa position sur le marché, surtout au moment où la pandémie de Covid-19 continue de concentrer l'attention sur les livraisons plutôt que sur les trajets de personnes, à court terme."

Il distancerait ainsi d'autres concurrents américains, comme Doordash et Postmates.

Grubhub, de son côté, a affiché une perte nette de 33 millions de dollars au premier trimestre, souffrant notamment d'une baisse de régime du côté des livraisons de repas aux entreprises, fermées pour cause de confinement.

