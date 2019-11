Uber Technologies : La valeur du jour à Wall Street UBER cale en Bourse après ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Uber Technologies abandonne 7,40 % à 28,78 dollars sur la place de New York, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2019. Si le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a rendu une copie meilleure que prévu, les investisseurs n’en sont pas rassurés pour autant devant l’importance des pertes et les incertitudes persistantes concernant l’atteinte de la rentabilité.Dans le détail, Uber a publié une perte nette de 1,16 milliard de dollars entre juillet et septembre, ou -68 cents par action, à comparer avec une perte nette de 986 millions de dollars, ou -2,21 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait une perte un peu plus lourde à -70 cents par action.Le groupe a été pénalisé par des dépenses exceptionnelles de 401 millions de dollars liés aux rémunérations en actions distribuées à ses employés à l'occasion de son introduction en Bourse en mai dernier et par d'importants efforts en marketing pour distancer ses concurrents, à l'image de Lyft.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Uber s'établit à 3,81 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 30 % sur un an. Le marché visait un peu moins à 3,63 milliards de dollars."Nos résultats ce trimestre démontrent la profitabilité croissante de notre activité de courses avec chauffeur", a assuré Dara Khosrowshahi, le patron d'Uber. Le dirigeant a même promis l'atteinte de la rentabilité du groupe pour fin 2021.Cela n'a pas suffi à convaincre les investisseurs…