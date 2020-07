Uber Technologies : La valeur du jour à Wall Street Uber rachète Postmates pour 2,65 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est désormais officiel. Pour se consoler de l’échec des discussions avec Grubhub, Uber va s’offrir Postmates, une société américaine de livraisons de repas, pour un montant d’environ 2,65 milliards de dollars. Cette opération, qui est amicale, sera intégralement réalisée en actions. Le géant américain de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) va ainsi émettre près de 84 millions de titres. Sur la place de New York, les investisseurs saluent la nouvelle : Uber bondit de 6,16% à 32,57 dollars.Fondée en 2011, la société Postmates propose plus de 600 000 restaurants et détaillants sur son application à travers les 50 états américains.Si Uber souligne la forte complémentarité des deux sociétés, il ne chiffre pas les synergies qu'il entend dégager de l'opération. Sachant que l'application Postmates continuera à exister en parallèle de celle d'Uber Eats.Avec ce deal, Uber compte renforcer son pôle livraison de repas alors que son activité principale de VTC a été lourdement impactée par la crise du Covid-19 et les mesures de confinement prises pour l'endiguer. Uber a accusé une perte de 2,9 milliards de dollars au premier trimestre 2020 et annoncé le licenciement d'environ un quart de ses salariés en mai dernier.Au premier trimestre, Uber Eats a vu son chiffre d'affaires bondir de 53% à 819 millions de dollars, soit 23 % du chiffre d'affaires total d'Uber. Au deuxième trimestre, la croissance a encore accéléré puisqu'Uber indique que les commandes ont doublé pour Uber Eats.Sous réserve des autorisations usuelles, la finalisation de l'acquisition est attendue pour le premier trimestre 2021.Pour rappel, Uber s'était fait doubler début juin dans la course au rachat de l'américain Grubhub. C'était finalement l'anglo-néerlandais Just Eat Takeaway.com qui avait remporté la mise avec un deal à 7,3 milliards de dollars.