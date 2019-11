Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Uber Technologies a dévoilé lundi soir ses résultats au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a publié une perte nette de 1,16 milliard de dollars sur la période, ou -68 cents par action, à comparer avec une perte nette de 986 millions de dollars, ou -2,21 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait une perte un peu plus lourde à -70 cents par action.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Uber s'établit à 3,81 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 30% sur un an. Le marché visait 3,63 milliards de dollars.