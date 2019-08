Uber Technologies : a perdu plus de 5 milliards de dollars au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Uber Technologies a dévoilé jeudi ses résultats au titre du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a publié une perte nette de 5,24 milliards de dollars sur la période, ou -4,72 dollars par action, à comparer avec une perte nette de 878 millions de dollars, ou –2,01 cents par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait une perte bien moins lourde à -2,03 dollars par action.Le groupe a été pénalisé par des frais de compensation de 3,9 milliards de dollars liés à son introduction en Bourse en mai dernier.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Uber s'établit à 3,17 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 14% sur un an. Toutefois, le marché espérait 3,3 milliards de dollars.