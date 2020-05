Uber Technologies : creuse ses pertes sous l'effet du coronavirus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Uber a publié une perte de 2,94 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit 1,70 dollar par action, contre une perte de 1,01 milliard de dollars à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14%, passant de 3,1 milliards de dollars au premier trimestre 2019 à 3,54 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2020. Le consensus FactSet s'attendait à une perte de 84 centimes par actions et d'un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars.La compagnie de VTC a également procédé à une dépréciation de 2,1 milliards de dollars, liée à ses investissements dans des partenaires asiatiques.Uber a déclaré que les recettes d'Uber Eats avait fait un bond de plus de 50% au cours du trimestre, à 819 millions de dollars, grâce à un pourcentage plus important de cyclistes utilisant le service de livraison de repas.Enfin, le groupe espère réaliser des réductions de coûts d'1 milliard de dollars cette année.