Uber déçoit avec ses résultats du 2e trimestre, le titre chute

Les attentes étaient d'autant plus fortes que le concurrent Lyft, qui publiait ses comptes mercredi, avait fait état d'un apaisement dans la guerre des prix que se livrent les deux groupes américains de VTC, lui permettant de dépenser moins en promotions et en marketing pour gagner des parts de marché.

Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a confirmé une "amélioration progressive" de l'environnement concurrentiel depuis le premier trimestre mais a ajouté prendre ses décisions sans regarder ce que fait Lyft.

Le deuxième trimestre s'est soldé par une perte nette de 5,24 milliards de dollars (4,69 milliards d'euros) pour Uber, contre 878 millions un an plus tôt, en raison de frais de 3,9 milliards de dollars liés à son introduction en Bourse en mai.

Le chiffre d'affaires a progressé de 14,4% à 3,17 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 3,36 milliards de dollars selon IBES Refinitiv.

Les coûts d'Uber ont augmenté de 147% à 8,65 milliards de dollars sur le trimestre, en partie à cause d'une forte hausse des dépenses de recherche et développement.

"Nous continuerons d'investir agressivement dans notre croissance", a déclaré le directeur financier Nelson Chai dans le communiqué de résultats.

Uber, qui n'a pas fixé de calendrier précis pour ses premiers bénéfices, veut convaincre les investisseurs que sa croissance proviendra non seulement des services de VTC mais aussi de se services de livraison de repas ou de logistique.

Les réservations brutes, indicateur qui englobe la valeur totale des courses avant rémunération des chauffeurs et autres dépenses, ont augmenté de 31% à 15,76 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 15,80 milliards.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a atteint 99 millions dans le monde, contre 93 millions à la fin du premier trimestre et 76 millions à fin juin 2018.

A Wall Street, l'action Uber avait fini la séance régulière en hausse de 8,24% à 42,97 dollars, les traders tablant sur de bonnes nouvelles après la publication de Lyft mercredi soir.

Le titre avait fait ses débuts sur le New York Stock Exchange le 10 mai au prix de 45 dollars par action, dans ce qui était la plus importante introduction en Bourse depuis Facebook sept ans plus tôt.

En après-Bourse jeudi, il tombait à 37,82 dollars, entraînant Lyft qui cédait 1,9% après avoir clôturé la séance régulière en hausse de 3,00%.

(Alexandria Sage à San Francisco et Vibhuti Sharma à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)