Uber : des pertes accrues fraîchement accueillies en Bourse

09/08/2019 | 16:44

Uber Technologies a annoncé jeudi soir qu'il comptait continuer à investir 'de manière agressive' dans son développement en dépit d'une multiplication par sept de ses pertes au deuxième trimestre.



Cette perspective était accueillie fraîchement par les investisseurs à la Bourse de New York, où l'action chutait de plus de 8% dans les premiers échanges.



La perte opérationnelle du groupe de San Francisco s'est en effet creusée à près de 5,5 milliards de dollars au cours des trois mois clos fin juin, contre une perte de 739 millions un an auparavant.



La perte nette se monte pour sa part à 5,2 milliards de dollars, soit 4,72 dollars par action, à comparer avec un manque à gagner de 878 millions de dollars, soit 2,01 dollar l'action, au deuxième trimestre.



Les facturations totales ont grimpé de 31% à 15,75 milliards de dollars pour un nombre d'utilisateurs actifs qui dépasse désormais les 100 millions.



Dans une note de réaction, les analystes de Susquehanna qualifient ces résultats de 'brouillons'.



'Si nous continuons de considérer Uber comme une entreprise qui ne se présente qu'une fois par génération, ayant l'opportunité de révolutionner à la fois les marchés du transport et de la logistique, nous pensons que la complexité de son modèle, le manque de visibilité sur ses performances futures et un environnement concurrentiel instable vont empêcher les actions d'aller très loin', estime le courtier américain.



La capitalisation boursière d'Uber s'est contractée de plus de 12% depuis son introduction au mois de mai.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.