Uber : en hausse avec le soutien d'un analyste

Le titre est en hausse à la Bourse de New York. New Street Research a entamé hier une couverture sur Uber avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 50 euros.



Après avoir examiné l'évolution de la société, le bureau d'analyses indépendant donne un 'avis positif' sur le titre, affirmant que la valeur d'entreprise d'Uber pourrait s'apprécier de 33% par an au cours des cinq prochaines années.



Cependant, New Street Research avertit également que les investisseurs et les analystes risquent de se focaliser sur des indicateurs tels que le taux de consommation par utilisateur et la rentabilité future, qui seront sous pression au cours des deux prochaines années.



New Street Research recommande aux investisseurs d'acheter l'action, 'mais à long terme'.



