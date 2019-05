Uber : résultats sans surprise, le titre en hausse

31/05/2019 | 16:47

Moins d'un mois après son introduction en bourse, le géant américain de partage de fonds Uber a annoncé hier soir des résultats en ligne avec les attentes pour le premier trimestre, ce qui lui a valu une hausse de plus de 2% du titre durant les premiers échanges.



La société basée à San Francisco a ainsi déclaré que ses réservations brutes avaient augmenté de 34% au cours du trimestre clos le 31 mars, avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 3,1 milliards de dollars. Les pertes d'exploitation ont atteint plus d'un milliard de dollars, contre 478 millions de dollars un an auparavant.



Uber a rappelé que ces résultats étaient 'proches de la limite supérieure des fourchettes' annoncées le mois dernier dans son processus d'introduction en bourse.



'Il n'y a pas eu de surprises', confirment les analystes de Susquehanna, qui restent 'neutres' sur le titre et confirment leur objectif de cours de 42 dollars.







