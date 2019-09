Ubisoft Entertainment : La volatilité devrait faire son grand retour 04/09/2019 | 10:57 achat En cours

Cours d'entrée : 72.9€ | Objectif : 78€ | Stop : 69.8€ | Potentiel : 7% Le titre Ubisoft Entertainment présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 78 €. Graphique UBISOFT ENTERTAINMENT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 65.1 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.81 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER attendu à 29.82 et 27.01 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sous-secteur Jouets et produits pour enfants - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UBISOFT ENTERTAINMENT 2.44% 8 798 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWA.. 27.90% 14 135 HASBRO, INC 34.63% 13 941 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 29.57% 12 843 MATTEL -6.41% 3 386 SPIN MASTER CORP 7.66% 3 168 SANRIO COMPANY, LTD. -5.05% 1 587 BIGBEN INTERACTIVE 46.82% 250 DIGITAL BROS S.P.A. 81.99% 119

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

Données financières (EUR) CA 2020 2 193 M EBIT 2020 481 M Résultat net 2020 292 M Dette 2020 323 M Rendement 2020 - PER 2020 29,8x PER 2021 27,0x VE / CA2020 3,81x VE / CA2021 3,39x Capitalisation 8 024 M Prochain événement sur UBISOFT ENTERTAINMENT 31/10/19 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 83,54 € Dernier Cours de Cloture 72,20 € Ecart / Objectif Haut 52,4% Ecart / Objectif Moyen 15,7% Ecart / Objectif Bas -5,82% Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Yves Marie Remy Guillemot Chairman & Chief Executive Officer Claude Michel Marcel Guillemot Director & Executive Vice President-Operations Frédérick Duguet Chief Financial Officer Michel Jean Yves Guillemot Director, Executive VP-Strategy & Finance Gérard Jean Louis Guillemot Director, Executive VP-Publishing & Marketing