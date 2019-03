Ubisoft Entertainment : Un soutien à mettre à profit 11/03/2019 | 08:46 achat En cours

Cours d'entrée : 69.06€ | Objectif : 79.7€ | Stop : 63€ | Potentiel : 15.41% La zone de support moyen terme des 63.36 EUR devrait permettre au titre Ubisoft Entertainment de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 79.7 €. Graphique UBISOFT ENTERTAINMENT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 65.1 EUR en données hebdomadaires.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l'ordre de 43% à l'horizon 2021.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.87 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Sous-secteur Jouets et produits pour enfants - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UBISOFT ENTERTAINMENT -2.41% 8 612 HASBRO 7.14% 10 955 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWA.. -15.45% 9 850 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2.09% 9 790 MATTEL 45.05% 5 005 SPIN MASTER CORP -0.05% 2 920 SANRIO COMPANY, LTD. 15.48% 1 960 NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS .. 49.50% 1 162 BIGBEN INTERACTIVE 14.36% 201

Données financières (€) CA 2019 2 072 M EBIT 2019 435 M Résultat net 2019 305 M Dette 2019 269 M Rendement 2019 - PER 2019 26,69 PER 2020 23,50 VE / CA 2019 3,83x VE / CA 2020 3,34x Capitalisation 7 666 M Prochain événement sur UBISOFT ENTERTAINMENT 16/05/19 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 84,4 € Ecart / Objectif Moyen 23% Dirigeants Nom Titre Yves Marie Remy Guillemot Chairman & Chief Executive Officer Claude Michel Marcel Guillemot Director & Executive Vice President-Operations Frédérick Duguet Chief Financial Officer Michel Jean Yves Guillemot Director, Executive VP-Strategy & Finance Gérard Jean Louis Guillemot Director, Executive VP-Publishing & Marketing