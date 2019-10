Ubisoft : Credit suisse toujours à l'achat

31/10/2019 | 11:09

Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance) sur l'action de l'éditeur de jeux Ubisoft malgré sa récente chute. La cible : 74 euros.



Après un retentissant 'warning' la semaine dernière, suivi des comptes semestriels, Credit suisse souligne que le groupe français a confirmé ses projections à horizon 2021. Ubisoft entend renforcer le contrôle qualité des prochains jeux qui sortiront, et se montre optimiste alors que la prochaine génération de consoles de jeux sortira fin 2020. Ubisoft s'estime aussi de taille face à Fortnite, Apex Legends ou Call of Duty.



Même si Credit suisse reconnaît que 'la restauration de la confiance prendra du temps, aucune publication majeure n'étant attendue avant septembre 2020'.





