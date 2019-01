17/01/2019 | 15:10

Jefferies dégrade sa recommandation sur Ubisoft de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 105 à 80 euros, le broker préférant rester sur la touche avant le lancement de 'The Division 2' le 15 mars.



'Si ceci pourrait être un grand jeu, la valorisation premium d'Ubisoft suggère qu'une surperformance est déjà intégrée dans le titre, alors que des tendances de recherche laissent penser qu'il n'atteindra probablement pas la performance record de l'original', estime-t-il.



L'intermédiaire financier déclare conserver un biais positif sur le dossier, mais explique qu'il préfèrerait attendre que l'action recule avant de mettre de l'argent neuf au travail sur l'éditeur de jeux vidéo.



