Ubisoft : Midcap Partners persiste et signe

31/10/2019 | 09:33

Midcap Partners / Louis Capital Markets ne lâche pas l'affaire et maintient son conseil d'achat sur l'action de l'éditeur de jeux Ubisoft, qui a chuté de près de 30% sur un mois. L'objectif de cours est également maintenu à 80 euros, soit une potentiel de hausse de 50%.



Après avoir lancé un 'warning' retentissant, le groupe français a publié hier soir des comptes semestriels décalés qui, selon une note, illustrent 'la beauté du modèle d'Ubisoft et sa solidité'.



Faute de lancement majeur, l'importance dans le CA des jeux lancé les années précédentes est souligné, de même que la partie 'digitale' de l'activité (environ 80% dans les deux cas). Midcap Partners estime aussi que le récent décalage de trois jeux offre 'une très forte visibilité sur (le) potentiel de croissance pour les deux prochains exercices'.





