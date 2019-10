Ubisoft : Midcap Partners toujours positif

04/10/2019 | 09:18

Le bureau d'études Midcap Partners confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Ubisoft après les premiers retours du jeu Ghost Recon. L'objectif de cours est de 84 euros.



Les analystes parisiens constatent que les premières notes reçues par le nouveau jeu sont 'pour l'instant loin d'être bonnes', même si elles évolueront probablement. En cause : 'plusieurs petites imperfections' a priori simples à corriger, estiment les analystes, qui n'excluent cependant pas que les prochains jeux sortent avec un peu de retard pour en assurer le 'polishing'.



Midcap Partners souligne cependant l'importance du catalogue d'Ubisoft et sa 'solidité', et confirme ses prévisions.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.