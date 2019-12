Ubisoft : Morgan Stanley a rehaussé sa position

04/12/2019 | 13:55

Morgan Stanley, qui a rehaussé sa position sur le titre de l'éditeur de jeux français à 'surpondérer', la cible visée passant de 60 à 80 euros.



'Après la remise à zéro découlant de Ghost Recon' Breakpoint, il semble difficile d'envisager une poursuite de la dévalorisation du titre, indique en substance une note de recherche. En effet, les prochaines sorties de jeux ont simplement été décalées de plusieurs mois afin de les 'polir', et d'éviter une nouvelle déconvenue.



En haut (les ventes) comme en bas (les résultats), les comptes des prochains exercices d'Ubisoft devraient donc en porter la trace, cinq jeux de type 'AAA' étant attendus en 2020/2021.



Au terme de cet exercice, le bénéfice par action Ubisoft est attendu par Morgan Stanley à 3,63 euros, à comparer avec 0,23 euro pour 2019/2020, qui se terminera en mars prochain. 'Si l'exécution s'améliore, le potentiel de hausse du titre semble substantiel', estime la note.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.