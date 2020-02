Ubisoft : Wedbush relève son objectif de cours

03/02/2020 | 14:30

Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Ubisoft et relève son objectif de cours à 12 mois de 66 à 72 euros, 'pour refléter une dynamique récurrente et un profil rendement-risque à court terme favorable'.



Le broker précise que son nouvel objectif de cours repose sur un multiple de l'ordre de 20 fois appliqué à son estimation de BPA de 3,57 euros pour l'exercice 2022, en ligne avec le multiple historique des éditeurs de jeux sur consoles.



'Une fois que le groupe a réalisé avec succès ses sorties de l'exercice 2021, avec des notes de critiques solides et un accueil positif du grand public, nous sommes préparés à revisiter à nouveau notre multiple de valorisation', poursuit-il.



