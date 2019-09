Ubisoft : premier conseil d'achat de la part de Credit suisse

25/09/2019 | 11:02

Dans le cadre d'une étude sectorielle consacrée aux éditeurs européens de jeux vidéo, Credit suisse a émis un premier conseil d'achat ('surperformance') sur le titre Ubisoft. L'objectif de cours est fixé à 92 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 35%.



Les analystes s'appuient notamment sur une enquête maison réalisée auprès de 4.000 joueurs du monde entier. Ils distinguent Ubisoft pour ses jeux de premier plan et 'ses investissements destinés à saisir les opportunités de croissance dans le numérique, le mobile, la Chine et le 'cloud gaming''. Le groupe français devrait ainsi être en mesure d'accroître son CA et ses profits de plus de 10% durant les années qui viennent, et il pourrait aussi participer à la consolidation du secteur.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.