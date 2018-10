« On ne porte pas de sous-vêtements » : la chanson de McFly & Carlito dans Just Dance 2019

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du lancement de Just Dance 2019 la semaine dernière, Ubiblog revient sur la collaboration inédite avec McFly & Carlito. Pour ce nouvel opus et en exclusivité pour les joueurs français, les deux influenceurs ont en effet écrit et composé le titre On ne porte pas de sous-vêtements (Disponible gratuitement, nécessite une connexion internet). Carlito, alias Raphaël, nous partage leur vision :

« Notre titre fait l'éloge du fait de s'habiller sans sous-vêtements et, au-delà de ça, évoque les notions de liberté, de bien-être. On y parle aussi d'oublier le jugement et le regard des autres. Nous-mêmes n'ayant jamais peur du ridicule, ce thème est idéal pour partager notre vision, » commente Carlito. « Ce qu'aime McFly, c'est créer des sons qui feront danser les gens et cette collaboration sur Just Dance 2019 était une occasion parfaite. L'équipe de développement de Just Dance a été très ouverte à nos idées et force de proposition. Rien ne leur fait peur et ils ont eu l'air de bien s'amuser sur ce titre. C'était très agréable. », poursuit-il.

« Cette collaboration avec McFly et Carlito nous permet d'offrir à nos fans français une expérience libératrice, l'opportunité de danser en se dégageant complètement des contraintes aliénantes du quotidien », s'amuse Damien Pousse, Directeur Créatif sur Just Dance 2019. « Pour accompagner leurs mots et leur moto sur cette chanson - « moins de textile, plus de style ! » -, nous avons créé un univers dynamique et coloré où des motifs zébrés, léopards, écossais, etc., s'animent sur un rythme et un style de danse énergiques et décalés, raccord avec la chanson qu'ils ont composée. Dans cette chorégraphie on retrouve beaucoup de flow, un style un peu urbain et plein d'humour. »

Just Dance 2019 est disponible sur Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 et PS4.