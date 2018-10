Assassin’s Creed Odyssey : forgez votre destin

Assassin's Creed Odyssey est désormais disponible dans le monde entier sur PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X, l'occasion pour Ubiblog de conclure cette semaine spéciale Assassin's Creed Odyssey en revenant sur les choix et la liberté qui façonneront votre expérience dans le jeu.

« Bienvenue dans le monde d'Assassin's Creed Odyssey. Odyssey n'est pas seulement le nom parfait pour notre jeu, il représente aussi notre quête afin de créer le projet le plus ambitieux de nos carrières.

Après avoir passé les 10 dernières années de ma vie à m'occuper d'Assassin's Creed, mon rêve est qu'Odyssey reste dans les mémoires comme un opus clé de la franchise. En mettant le système de choix et la liberté d'action au centre de l'expérience, je crois que la promesse faite par Assassin's Creed Odyssey prend pleinement vie. Plus que jamais, l'Histoire est votre terrain de jeu.

C'est vous qui fixez les règles, que vous soyez Alexios ou Kassandra, que vous vouliez devenir un Tireur d'Élite, un Guerrier ou un Assassin, ou bien explorer les mers à bord de votre navire ou même vous perdre dans la magnifique région du Péloponnèse. Vous avez les outils pour faire de ce voyage votre propre aventure. »

- Marc-Alexis Côté, Senior Producer.

UNE AVENTURE QUI FAIT LA PART BELLE AU CHOIX

L'équipe a façonné un monde plus vrai que nature, rempli de quêtes, d'histoires et de personnages hauts en couleur. Dans Assassin's Creed Odyssey, vous devez assumer la responsabilité de vos actions, car tout ce que vous ferez aura un impact sur l'histoire et sur le monde autour de vous : presque chaque objet, PNJ et endroit a une signification particulière dans cet univers. Avec un système de choix comportant plus de 30 heures de dialogue, la liberté de décision est au centre de cette expérience.

Le jeu offre des centaines de quêtes disponibles, qu'il est possible de mener simultanément. En plus des quêtes principales et annexes, des quêtes dynamiques apparaissent dans le jeu selon vos choix, l'état du monde et la progression principale. Par exemple sauver un soldat sur le bord de la route ou délivrer un otage permet de débloquer des quêtes supplémentaires. Des tableaux de quêtes sont également présents dans toutes les cités, vous proposant des contrats.

UNE DIVERSITÉ DE CHOIX IMMENSE

Certains choix ont une conséquence à court-terme sur les dialogues ou les quêtes, d'autres seront des dilemmes moraux où il vous faudra choisir le moindre mal. A contrario, certaines décisions auront un impact à long-terme sur le monde, dont les conséquences seront révélées au fur et à mesure de votre progression.

D'autres choix, bien sûr, représenteront pour vous des décisions majeures qui impacteront l'histoire principale. Une série de choix, paraissant mineurs au départ, pourront également générer des dénouements différents pour votre histoire.

Il est temps de faire votre premier choix

Alexios ou Kassandra ?