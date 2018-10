Assassin’s Creed Odyssey : une Grèce antique monumentale

Alors que la sortie d'Assassin's Creed Odyssey approche à grands pas, Ubiblog vous propose d'en apprendre un peu plus sur le jeu tout au long de la semaine, jusqu'à sa sortie officielle ce vendredi 5 octobre sur PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X. Dans ce deuxième article, nous revenons sur L'Histoire dans Odyssey, à travers ses personnages emblématiques, ses monuments, mais aussi ses liens forts avec les légendes qui marquaient le quotidien des Grecs à cette période.

L'HISTOIRE AU CŒUR DES MONUMENTS

« Notre jeu prenant place dans les temps anciens, nous avons eu l'incroyable opportunité et le défi de créer un monde et des repères historiques crédibles. Beaucoup de bâtiments qui étaient à leur apogée à l'époque de notre jeu sont maintenant en ruines, ne s'élevant souvent qu'à quelques dizaines de centimètres du sol. C'est pourquoi il était important pour nous de travailler avec des experts et des historiens afin de mieux comprendre à quoi ressemblait la Grèce antique à cette période de l'Histoire. Selon des recherches récentes, et contrairement à ce que nous pensions, à cette époque, presque tout était recouvert de peinture. Ce qui d'un point de vue artistique nous a permis de recréer une Grèce antique colorée comme elle l'était probablement il y a plus de 2 500 ans. » - Thierry Dansereau, Directeur Artistique.

LES PERSONNAGES QUI ONT FAIT L'HISTOIRE

Socrate, le philosophe

Brillant et courageux, Socrate est d'une conversation passionnante. Sa façon de penser moderne lui vaut les faveurs des plus grands intellectuels d'Athènes. C'est un fervent partisan des idéologies athéniennes et un adversaire redoutable en joutes verbales, mais présentant un certain penchant pour la boisson également…

Aspasie, la femme d'influence

Une penseuse et oratrice brillante faisant partie de la fine fleur de la communauté intellectuelle athénienne. D'une grande beauté et d'une intelligence affûtée, elle représente un allié de choix pour son partenaire Périclès.

Périclès, le visionnaire

Périclès, dirigeant d'Athènes élu par les citoyens, doit faire face à l'armée spartiate qui se trouve au pied de sa porte. Stoïque, intrigant et d'héritage aristocratique, son refus de rencontrer Sparte sur le champ de bataille le rend insensible aux yeux des Athéniens tourmentés alors que se cache derrière une toute autre motivation.

Hippocrate, le médecin

Communément considéré comme le père de la médecine moderne, Hippocrate est célèbre pour sa contribution considérable sur les études de terrain. Ses méthodes restent controversées parmi les citoyens les plus religieux - de quel droit peut-il infléchir un destin que les dieux ont déjà décidé ?

Alcibiade, le séducteur

Amour et politique, voilà ce qui caractérise l'homme le plus puissant d'Athènes. Rusé et séducteur invétéré, ses actions peuvent paraître inoffensives ou agaçantes au premier abord, mais il a toujours en réalité dix longueurs d'avance sur les autres.

DES LIENS ÉTROITS AVEC LA MYTHOLOGIE

La Grèce antique est le berceau de nombreux mythes et légendes, très souvent inspirés par les dieux grecs et leurs interactions avec les humains.Ce contexte mythologique joue un rôle important dans les odyssées grecques, où il est commun de voir apparaître des créatures légendaires telles que le lion de Némée ou encore la Méduse.

Dans Assassin's Creed Odyssey, il est possible d'interagir avec des éléments de la partie mythique de la Grèce antique. En somme, il est question de voir l'époque à travers les yeux de ceux qui l'ont vécue et qui ont associé certains faits à des causes qui pouvaient dépasser leur propre entendement, mais aussi faire partie intégrante de leur quotidien, ancré à la fois dans la légende et dans la réalité.