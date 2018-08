Child of Light et Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre arrivent sur Nintendo Switch à partir du 11 octobre

Child of Light et Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, deux aventures aux graphismes 2D dessinés à la main par les artistes d'Ubisoft Montréal et d'Ubisoft Montpellier, arriveront sur Nintendo Switch respectivement le 11 octobre et le 8 novembre.

Child of Light, un RPG à l'ambiance de conte de fées moderne

11 octobre

Child of Light raconte l'histoire du passage à l'âge adulte d'Aurora, une jeune fille qui se bat pour sauver son père malade et le royaume perdu de Lemuria. Pensé comme une adaptation moderne d'un conte de fées d'enfance avec une identité visuelle marquante toute faite d'aquarelle, Child of Light voit Aurora, sa luciole Igniculus, et d'autres personnages s'attaquer à la Reine Noire de Lemuria et ses serviteurs dans de rudes combats au tour par tour.

Alors que vous triomphez des serviteurs de la Reine Noire dans ce RPG, vous augmenterez de niveau et débloquerez des points de compétence que vous utiliserez pour améliorer les capacités de vos personnages, tout en fabriquant et améliorant votre équipement. En utilisant le pouvoir de la lumière, Aurora et Igniculus travailleront ensemble pour résoudre des puzzles. Sur Nintendo Switch, vous pourrez jouer avec un ami puisqu'Igniculus peut être contrôlé par un autre joueur en utilisant une manette Joy-Con.

Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, une quête émouvante au cœur de la Première Guerre Mondiale

8 novembre

Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre raconte l'histoire de cinq étrangers aux destins croisés, réunis par les horreurs de la guerre et par leur fidèle compagnon canin. Une histoire d'amitié, d'amour, de sacrifice, et de tragédie qui se passe lors de la Première Guerre Mondiale, Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre est une aventure vibrante qui traverse l'Histoire.

Au cours de votre aventure, vous explorerez des lieux célèbres de la Première Guerre Mondiale tels que Reims et Montfaucon, mais aussi les moments cruciaux de la guerre, tels que la Bataille de la Marne et celle de la Somme. Vous y résoudrez des puzzles et vous infiltrerez derrière les lignes ennemies avec votre fidèle et adorable chien.

