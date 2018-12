Demolition Derby : quand le chaos s’installe dans The Crew 2

Demolition Derby, une nouvelle mise à jour majeure pour The Crew 2, introduit dès aujourd'hui la toute nouvelle discipline Demolition Derby et le mode PvP.

Dans la nouvelle discipline de destruction de véhicules, vous devez arriver dans les trois premiers en obtenant le meilleur score dans un temps limité. Deux nouveaux lieux ont également été créés pour l'occasion. The Bonneville Salt Flat, un stade dans lequel vous gagnez des points en détruisant les voitures de vos adversaires tout en évitant de vous faire écraser par un ascenseur, un gant de boxe à ressort ou par d'autres voitures. Un nouveau circuit a également été construit au cœur du cimetière aérien de Tucson, où vous pouvez dégager vos adversaires de la piste pour encore plus de ravages.

En plus de la discipline Demolition Derby, la mise à jour propose le mode PvP tant attendu pour The Crew 2. Commençant au niveau Débutant, vous pouvez affronter jusqu'à sept joueurs dans une variété de disciplines, comme le Street Racing et le Motocross, dans une sélection d'événements constamment renouvelée sur toute la carte des États-Unis. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure vous pouvez participer aux ligues PvP pour de plus gros enjeux et de plus grandes récompenses. Quatre nouvelles voitures de Demolition Derby sont incluses dans la mise à jour et pour la toute première fois dans The Crew 2, que ce soit dans un mode spécifique ou en conduite libre, les voitures Demolition Derby sont complètement destructibles.

La mise à jour comprend encore plus de compétitions, dont 20 courses exclusives Drift, Alpha Grand Prix et Rally Cross, ainsi que des activités in-game additionnelles. Dans le cadre du lancement mensuel de nouveaux véhicules, la Fender Rattlesnake et l'Extra Aerobatics 330SC - 2009 sont disponibles dès maintenant pour les détenteurs du Season Pass.

The Crew 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.