Gamescom 2018 : le retour de The Settlers

La gamescom 2018 est l'occasion pour Ubisoft Blue Byte de remettre The Settlers sur le devant de la scène. La célèbre série revient en effet avec un tout nouvel épisode, reboot de la série dirigé par Volker Wertich, son créateur originel. Intitulé « The Settlers », ce nouvel opus sera disponible sur PC à l'automne 2019.

Pour toutes celles et ceux qui seraient passé à côté de la franchise, The Settlers est un jeu de stratégie et de gestion qui permet aux joueurs de bâtir des villes, explorer des terres et conquérir de nouvelles îles dans un monde médiéval fantastique. Poussés à l'exil suite à un cataclysme aux origines mystérieuses, les colons - les Settlers - partent vers l'inconnu en quête d'un nouveau foyer. Ils devront, non seulement, faire face à de nombreux défis, mais ils seront également partie prenante d'un ancien mystère qui changera leur vie pour toujours.

Reboot de la série, The Settlers combinera le meilleur des anciens épisodes avec des fonctionnalités dernier cri telles que de nouveaux systèmes de gestion de la nourriture et des travailleurs ainsi qu'un système alternatif de victoire. Grâce au moteur de jeu Snowdrop (créé pour Tom Clancy's The Division et utilisé dans le chatoyant Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle), The Settlers bénéficiera de graphismes époustouflants et marquera le retour des sensations propres à l'ADN de la série. Vous serez plongés dans un monde rempli d'innombrables détails et découvrirez la vie trépidante des différentes tribus qui le composent.

DÉJÀ 25 ANS

Pour célébrer le 25ème anniversaire de la série, The Settlers History Collection sera disponible exclusivement sur Uplay PC via Ubisoft Store le 15 novembre 2018. The Settlers History Collection comprendra les History Editions des sept Settlers précédents, ce qui inclut les versions gold de chaque jeu avec toutes les extensions, améliorations et optimisation pour les PC modernes et Windows 10. Les History Editions des sept jeux seront également chacune disponibles séparément.

A noter : The Settlers 1 History Edition est d'ores et déjà disponible sur Uplay.