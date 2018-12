Jeux vidéo : la distribution numérique bientôt plus rentable pour les éditeurs

0

Le secteur vidéoludique n’échappe pas à la morosité boursière en dépit de développements favorables dans le partage des revenus générés par la distribution dématérialisée des jeux vidéo. Ubisoft perd ainsi 2,69% à 70,18 euros, Bigben Interactive 3,09% à 9,41 euros DontNod, 0,24% à 16,56 euros. En revanche, Focus Home Interactive gagne 0,49% à 20,60 euros. Epic Games vient de jeter un nouveau pavé dans la mare.Après le succès épique de Fortnite et ses 150 millions de joueurs, l'éditeur a annoncé qu'il lancera prochainement sa plateforme de téléchargements, avec un partage des revenus plus favorable aux concepteurs de jeux vidéo. Il leur offre 88% du chiffre d'affaires généré par un jeu contre 70% historiquement. C'est que l'acteur dominant, la plateforme Steam, proposait jusqu'à ce week-end.Dans la perspective de l'arrivée de nouveaux venus, elle a décidé d'abaisser jusqu'à 20 % sa commission pour les jeux dépassant les 50 millions de dollars de revenus.Epic Games a précisé que pour les jeux fonctionnant avec son moteur Unreal Engine, son taux de royalties de 5% serait inclus dans les 12% de commission qu'il recevra des éditeurs de jeux.LCM a sorti son tableur Excel et évalue à 26% la hausse des revenus des éditeurs/développeurs de jeux vidéo en cas d'adoption du partage des revenus d'Epic Games. Et ce pour un nombre d'unités vendues et un prix de vente consommateur similaire !L'analyste rappelle que l'industrie du jeu vidéo étant une industrie à coûts fixes, cette croissance mécanique du chiffre d'affaires se retrouvera directement dans les marges.Encore faudrait-il qu'Epic Games parviennent à bousculer Steam. D'autres sociétés s'y sont essayées sans succès par le passé.