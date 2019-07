L'activité d'Ubisoft est supérieure aux attentes au T1, nouveau repli attendu au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice 2019-2020, qui s'achèvera à la fin du mois de mars 2020, après avoir publié un "net bookings" de 314,2 millions d'euros au premier trimestre, supérieur aux attentes des dirigeants et des analystes.

Au cours du trimestre clos fin juin, le "net bookings" d'Ubisoft, c'est-à-dire les ventes nettes excluant certains revenus différés, a reculé de 17,6% sur un an en données publiées et accusé un repli de 19,8% à taux de change constants.

Cette contraction des revenus n'est pas une surprise. Elle reflète le caractère saisonnier de l'activité du groupe et s'explique par l'absence de mise en rayon de jeu majeur lors des trois derniers mois. The Division 2 est toutefois commercialisé depuis la fin mars. Les ventes d'Ubisoft avaient profité à la même période de l'an passé du lancement des jeux Far Cry 5 et The Crew 2, respectivement intervenus en mars et en juin 2018.

Sur la période d'avril à juin, l'éditeur dirigé et contrôlé par la famille Guillemot a bénéficié du dynamisme du segment digital, en croissance de 1,9%. Le "net bookings back catalogue" a pour sa part chuté de 18,1%, à 272,5 millions d'euros.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un "net bookings" trimestriel de 274 millions d'euros, quand les dirigeants visaient environ 270 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires aux normes IFRS15 s'est dans le même temps inscrit à 363,4 millions d'euros, en baisse de 9,2% par rapport au premier trimestre 2018-2019.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, les dirigeants de l'éditeur ont confirmé anticiper un "net bookings" d'environ 2,185 milliards d'euros, qui sera porté par les nouveaux lancements, dont Ghost Recon Breakpoint, et par la croissance en valeur absolue de l'investissement récurrent des joueurs. Ubisoft prévoit également un résultat opérationnel d'environ 480 millions d'euros à fin mars 2020.

Le deuxième trimestre de l'exercice en cours devrait se traduire par une baisse d'environ 15% du "net bookings", attendu autour de 310 millions d'euros par les dirigeants.

C'est au cours du deuxième trimestre, le 3 septembre précisément, qu'Ubisoft prévoit de lancer son nouveau service d'abonnement Uplay+ en Europe et aux Etats-Unis sur PC, au prix de 14,99 euros par mois.

En s'acquittant mensuellement de cette somme, les joueurs auront un accès illimité à un catalogue de plus de 100 jeux édités par Ubisoft, dont les derniers titres sortis, les éditions premium et les packs de contenus additionnels.

Uplay+ sera ensuite disponible à partir de 2020 sur Stadia. La plateforme conçue par Google, filiale d'Alphabet, permettra à compter de novembre prochain à ses utilisateurs de jouer aux titres de dernière génération sur n'importe quel écran connecté à Internet et intégrant le navigateur Internet Chrome.

-Eric Chalmet et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

