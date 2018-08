La gamescom 2018 approche : découvrez notre programme

La gamescom, l'un des plus grands salons de jeux vidéo grand public au monde, se tiendra du 21 au 25 août - à Cologne, en Allemagne, comme à l'accoutumée - et sera l'occasion pour Ubisoft de dévoiler l'un de ses plus importants line-up. Avec 10 jeux jouables et 360 bornes de jeu disponibles sur le stand, les visiteurs pourront notamment essayer les démos d'Assassin's Creed Odyssey, Skull & Bones, Trials Rising, The Division 2, Anno 1800 et Starlink Battle for Atlas.

Que proposera le stand Ubisoft ?

Situé au Hall 6.1 (stand B020), le stand Ubisoft proposera aux visiteurs de découvrir le nouveau mode « Brèche » PvP de For Honor, « Marching Fire », ou encore la dernière mise à jour de l'Année 3 Saison 3 pour Rainbow Six Siege, « Opération Grim Sky », tandis que les fans de réalité virtuelle pourront vivre des sensations inédites avec Space Junkies et Transference. Sur la scène centrale, de nombreuses animations seront proposées, dont des présentations exclusives de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle Donkey Kong Adventure et de Just Dance 2019.

Ubisoft sera-t-il présent sur d'autres stands ?

Dans la zone « Famille » (Hall 10.2), les visiteurs de tous âges pourront plonger au cœur de l'Egypte Antique grâce au Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins ou encore participer aux épreuves de qualification locales de la Just Dance World Cup 2019. Enfin, une boutique située au Hall 5.2 (stand B015) proposera à la vente des produits Ubicollectibles, dont les nouvelles figurines Chibi Série 2 de Rainbow Six Siege, les premières figurines d'Assassin's Creed Odyssey, ainsi que des t-shirts Anno 1800.

Que prévoit le programme Ubisoft Club cette année ?

Tout au long de la semaine, les participants qui joueront aux démos* sur le stand Ubisoft recevront gratuitement une sélection de récompenses in-game grâce au programme Ubisoft Club. L'équipe Ubisoft Club aura d'ailleurs le plaisir d'inviter sur le salon 25 nouveaux Star Players, afin de les remercier pour leur passion et leur engagement.

*Réservé aux joueurs de plus de 18 ans.