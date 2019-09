Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 25 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * REMY COINTREAU - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 110 euros contre 128 euros. * UBISOFT - Credit Suisse entame sa couverture avec un conseil à "surperformance" et un objectif de cours à 92 euros. * NEXANS - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et maintient son objectif de cours à 37 euros. (Service Marchés)

0