Opération Spéciale 3 : Ghost Recon Wildlands rend hommage à Future Soldier

Ghost Recon Wildlands dévoile le contenu de sa prochaine mise à jour gratuite, Opération Spéciale 3, qui rend hommage à Ghost Recon Future Soldier dans une mission spéciale gratuite en deux parties, dans laquelle figureront les personnages iconiques Scott Mitchell et John Kozak. Vous pourrez vous associer à Mitchell et Kozak dans cet événement spécial à partir du 11 décembre sur toutes les plateformes.

Ce contenu exclusif sera inclus dans la campagne principale de Ghost Recon Wildlands et dans le mode PvP Ghost War, au moyen de deux nouvelles classes inspirées de Future Soldier et une nouvelle mission PvE : Opération Silent Spade. Dans Opération Silent Spade, le leader des Ghosts Scott Mitchell fera appel à Nomad et son équipe pour aider la recrue John Kozak à enquêter sur un complot qui relie le cartel de Santa Blanca à une menace nucléaire. Ce défi spécial sera jouable en solo ou en coop jusqu'à quatre joueurs.

Une fois Opération Silent Spade terminée, vous recevrez le camouflage optique (sac à dos), parfait pour une approche furtive. En plus des récompenses de fin de défi, vous pourrez également personnaliser et équiper vos Ghosts grâce au Pack Silent Spade qui comprend une arme et des items de personnalisation.

« Opération Spéciale 3 » introduira aussi deux nouvelles classes PvP Ghost War, Avant-garde et Sharpshooter, inspirées des personnages de Ghost Recon Future Soldier. La classe Avant-garde se sert de ses grenades à détection pour faire apparaitre les ennemis cachés dans la zone d'effet, alors que la classe Sharpshooter charge ses tirs en utilisant sa compétence Spécialiste Longue Portée qui, à pleine puissance, lui permet d'annuler les effets de déviation de la balle. En plus de ces deux nouvelles classes, la mise à jour comprendra aussi deux nouvelles cartes PvP, Mine de Lithium et Périphérie.

Le Pass Année 2 de Ghost Recon Wildlands propose sept jours d'accès anticipé à ces deux nouvelles classes Ghost War, ainsi qu'un pack de personnalisation exclusif. Si vous ne détenez pas le Pass Année 2, les nouvelles classes Ghost War seront accessibles dès le 18 décembre.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands est disponible sur PS4, Xbox One et PC.