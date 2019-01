Préparez votre PC pour l'univers post-apocalyptique de Far Cry New Dawn : recommandations et specs PC.

La vie à Hope County a drastiquement changé depuis les événements de Far Cry 5, et vous serez capable d'explorer le nouveau paysage post-apocalyptique à la sortie de Far Cry New Dawn le 15 février prochain. Afin de vous aider à vous équiper dans votre lutte contre les vicieux Ravageurs, l'équipe de développement a partagé un aperçu des recommandations PC.

« Nous sommes très fiers de ce que notre équipe est parvenue à accomplir avec la version PC de Far Cry New Dawn et nous sommes impatients à l'idée que les joueurs PC découvrent le scénario post-apocalyptique que nous avons créé », affirme Raphael Parent, Directeur Technique au sein d'Ubisoft Montréal. « La direction artistique audacieuse que nous avons empruntée pour ce jeu est basée sur un monde coloré, accueillant et plein d'espoir, qui sera d'autant plus mis en valeur grâce à la puissance des machines PC. Nous espérons que les joueurs aimeront le tout nouveau look de Far Cry New Dawn. »

CONFIGURATION MINIMUM :

SYSTÈME D'EXPLOITATION : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (versions 64bit uniquement)

PROCESSEUR : Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz ou AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

RAM : 8GB

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) ou AMD Radeon R9 270X (2GB) ou supérieur

RÉSOLUTION: 720p

PARAMÈTRES VIDÉO : Faible

DIRECT X: DirectX June2010 Redistribuable

SON : DirectX 9.0c carte son compatible avec les derniers drivers

DISQUE DUR : espace disponible 30 GB

PERIPHÉRIQUES : Clavier, souris, casque audio compatibles

CONFIGURATION RECOMMANDÉE :

SYSTÈME D'EXPLOITATION : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (versions 64bit uniquement)

PROCESSEUR : Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

RAM : 8GB

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) ou AMD Radeon R9 290X (4GB) ou supérieur

RÉSOLUTION : 1080p

PARAMÈTRES VIDÉO : Haute

DIRECTX : DirectX June2010 Redistribuable

SON : DirectX 9.0c carte son compatible avec les derniers drivers

DISQUE DUR : espace disponible 30 GB

PÉRIPHÉRIQUES : Clavier, souris, casque audio compatibles

CONFIGURATION 4K 30FPS :

SYSTÈME D'EXPLOITATION : Windows 10 (versions 64bit uniquement)

PROCESSEUR : Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz ou AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz ou équivalent

RAM: 16GB

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) ou AMD RX Vega 56 (8GB) ou supérieur

RÉSOLUTION: 2160p

PARAMÈTRES VIDÉO : Haute

DIRECTX : DirectX June2010 Redistribuable

SON : DirectX 9.0c carte son compatible avec les derniers drivers

DISQUE DUR : espace disponible 30 GB

PÉRIPHÉRIQUES : Clavier, souris, casque audio compatibles

CONFIGURATION 4K 60FPS :

SYSTÈME D'EXPLOITATION : Windows 10 (versions 64bit uniquement)

PROCESSEUR : Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz ou AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz ou équivalent

RAM : 16GB

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) ou AMD RX Vega 56 CFX (8GB) ou supérieur

RÉSOLUTION : 2160p

PARAMÈTRES VIDÉO : Ultra

DIRECTX : DirectX June2010 Redistribuable

SON : DirectX 9.0c carte son compatible avec les derniers drivers

DISQUE DUR : espace disponible 30 GB

PÉRIPHÉRIQUES : Clavier, souris, casque audio compatibles

* Prise en charge du processeur pour SSE4.1, liste d'instructions requise

**cartes NVIDIA supportées à la date de sortie :

séries GeForce GTX600 : GeForce GTX 670 ou supérieur

séries GeForce GTX700 : GeForce GTX 760 ou supérieur

séries GeForce GTX900 : GeForce GTX 950 ou supérieur

séries GeForce GTX10- : GeForce GTX 1050 ou supérieur

**cartes AMD supportées à la date de sortie :

séries Radeon 200 : Radeon R9 270 ou supérieur

séries Radeon 300/Fury X : Radeon R7 370 ou supérieur

séries Radeon 400 : Radeon RX 460 ou supérieur

séries Radeon Vega : toutes séries Radeon Vega

NOTES :

Les versions de ces cartes sur ordinateur portable peuvent fonctionner mais ne sont pas officiellement compatibles.

Les derniers disques WHQL GeForce testés : 416.94 pour toutes les séries supportées

Les derniers disques Radeon drivers testés : 18.11.1 pour toutes les séries supportées

MANETTES SUPPORTÉES :

Manette Microsoft Xbox One

Manette DUALSHOCK® 4

Manettes XInput

MANETTES DIRECTINPUT SUPPORTÉES :

Thrustmaster Dual Trigger 3-in-1 V.2

Manette Thrustmaster Firestorm Dual Analog 3

Thrustmaster Dual Analog 4 v.1

Manette Thrustmaster Firestorm Dual Power 3

Thrustmaster T-Mini 2-in-1 Rumble Force

Logitech Rumble Manette F510

Manette sans fil Logitech

Logitech Dual Action

Saitek P880 Dual Analog

Acme GA-02 USB

SPEEDLINK STRIKE SL-6535-SBK-01

Manette sans fil SPEEDLINK Torid

*Les manettes DirectInput en dehors de la liste située ci-dessus ne sont pas officiellement supportées

Pour une liste complète du materiel minimum nécessaire, contactez notre hotline Far Cry New Dawn à l'adresse suivante : support.ubi.com.