Rainbow Six Siege : le contenu complet d’Opération Grim Sky révélé

Pour cette Saison 3 de l'Année 3 de Rainbow Six Siege, l'équipe de développement vous propose la refonte d'une carte iconique du jeu, ainsi que 2 nouveaux Agents : Maverick et Clash. Cette Saison intègrera de nouveaux changements dans le gameplay tels qu'une nouvelle méthode de création de brèches, un Défenseur pour la 1ère fois équipé d'un bouclier, des corrections de la visée des armes, et des ajustements au Choix d'Agent en cas d'absence (pick automatique).

CLASH

Nouveau Défenseur britannique au sein de l'unité de réponse urbaine Rainbow, baptisée Grim Sky (ou GSUTR), Clash est une spécialiste aguerrie du contrôle des émeutes. Venue du Metropolitan Police Service de Londres, Clash est également connue pour son bouclier anti-émeute AEE, qui utilise des tasers pour ralentir et blesser les ennemis alentours, décourageant ainsi les percées et encourageant les replis.

MAVERICK

Maverick, le nouvel Assaillant américain, a été engagé en tant que spécialiste régional à Kaboul, où il était connu comme l'espion « caméléon » par les Services de Renseignements. Maverick est un créateur de brèches grâce à son gadget Suri, un puissant chalumeau capable de percer les murs, même renforcés, presque sans faire de bruit.

LA BASE HEREFORD COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE

La Base d'Hereford, carte iconique inspirée du camp d'entrainement du roman Rainbow Six de Tom Clancy et la première carte lancée durant la Bêta en 2015, a été choisie pour bénéficier d'une refonte complète. La carte est désormais compatible avec les standards de compétition Rainbow Six Siege.

Le Serveur Test pour « Opération Grim Sky » sera disponible le 20 août - uniquement sur PC - et vous permettra d'essayer le nouveau contenu de façon anticipée, avant son intégration au jeu complet. Vous serez invités à soumettre les problèmes que vous encourrez sur la plateforme R6 Fix. A garder à l'esprit : l'expérience proposée sur le Serveur Test ne sera pas forcément du gameplay définitif.