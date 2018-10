Steep X Games est disponible : tout le contenu en détails

La plus grande compétition freestyle de sports d'hiver est arrivée dans Steep. Vous pouvez désormais vous procurer l'Édition Gold de Steep X Games ou le Pass X Games (si vous avez déjà le jeu Steep de base), et vous voir transporté en Alaska, dans le village des X Games, pour apprendre et maîtriser les vraies disciplines des X Games telles que le Big Air, le Super Pipe et le Slopestyle. En plus du contenu exclusif X Games, le Pass X Games vous donnera également accès à 2 DLC supplémentaires : le DLC Années 90 et le DLC Rocket Wings. Pour plus de clarté, on vous détaille le contenu de chaque offre point par point :

Le Pass X Games - 14,99€ - comprend :

Le DLC X Games : pour découvrir l'Alaska dans le village des X Games et obtenir la médaille d'or des X Games.

Le DLC Années 90 qui ajoute une ambiance old-school au jeu grâce à un filtre spécial transformant Steep en un jeu de sports d'hiver des Années 90 (disponible le 27 novembre pour les détenteurs du Pass X Games).

Le DLC Rocket Wings, pour s'élever au-dessus des sommets enneigés à une allure folle et achever de nouveaux défis (disponible le 8 janvier pour les détenteurs du Pass X Games).

Un accès anticipé d'une semaine au contenu X Games et aux DLCs Années 90 et Rocket Wings

L'Édition Gold de Steep X Games - 39,99€ - inclut quant à elle :

Steep (le jeu de base).

Le Pass X Games tel que décrit ci-dessus.

Le Season Pass Année 1, qui comprend : Le Pack Extrême : trois sports additionnels (Rocket Wings, Speed-Riding et Base Jump), de nouveaux défis et des objets de personnalisation. Le DLC Winter Fest : un nouveau sport (la luge), de nouveaux défis, des costumes sur le thème hivernal et des objets de personnalisation. Le Pack Adrénaline : de nouveaux costumes, des planches de snowboard et des combinaisons de wingsuit, ainsi que le Pack Clair de Lune qui offre des tenues lumineuses et des défis nocturnes supplémentaires. Des tickets hélicoptère bonus. 10 000 crédits Steep afin de personnaliser ses équipements dans la boutique in-game.



A noter également, la saison 3 des activités live de Steep est désormais disponible pour tous et durera jusqu'au 31 décembre. Remplir différentes activités in-game et prendre part au Steep World Tour vous permettra d'obtenir un ensemble d'équipements X Games exclusif.

Steep est disponible sur PS4, Xbox One et PC.