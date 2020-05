UBISOFT : AlphaValue reste à Accumuler

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue a réitéré sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 87,80 euros sur Ubisoft après l'annonce des résultats annuels. Le bureau d'études s'attend à ce que les PRI (investissements récurrents des joueurs) continuent de croître, car Ubisoft a commencé à se concentrer fortement sur le segment lucratif des PRI pour tirer le plus de revenus de tous ses jeux les plus réussis.Parallèlement à une plus grande attention portée au PRI, il prévoit qu'Ubisoft réduira sa dépendance aux nouvelles et, grâce à cela, il s'attend à ce que les ventes deviennent moins volatiles (en raison de la grande prévisibilité des PRI) dans les années à venir.