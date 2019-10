UBISOFT : Berenberg réduit nettement sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a confirmé sa recommandation d’Achat et réduit son objectif de cours de 95 euros à 70 euros sur Ubisoft après son avertissement. Le bureau d’études juge que ce n’est pas le moment d’abandonner son opinion positive sur la valeur." Tout au long de notre de la couverture d'Ubisoft, nous avons connu de nombreux hauts et des bas; depuis la surperformance financière sur plusieurs périodes aux ratés inexplicables. Cependant, c'est l'industrie du divertissement - un fait souvent négligé - et bien qu'Ubisoft a démontré à de nombreuses reprises qu'il était une ‘machine bien huilée', nous devons accepter que les goûts des consommateurs et que le marché des jeux évoluent, que des jeux passent à côté de la cible et que les leçons soient à en tirer ", écrit-il.Avant d'ajouter : " A cet égard, Ubisoft n'est pas seul, et on aura du mal de trouver une entreprise de divertissement prospère qui n'a pas vécu cet apprentissage à de nombreuses reprises ".L'analyste croit qu'il faudra un certain temps pour que la confiance des investisseurs revienne et le manque de catalyseurs évidents à court terme n'est pas favorable à une réévaluation importante au cours des prochaines semaines. Cependant, Il juge qu'étant donné son PER De 13, Ubisoft est beaucoup trop bon marché et si les investisseurs ne sont pas assez confiants pour payer plus cher, il pense qu'un tiers le sera, probablement en prenant une participation stratégique dans la société, plutôt que de lancer nécessairement une offre publique d'achat.