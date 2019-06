UBISOFT : Citi entame la couverture à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a débuté le suivi d'Ubisoft avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 85 euros à l'occasion d'une étude sur le secteur des jeux vidéo. Le broker estime que la stratégie du groupe de miser sur le cloud devrait augmenter son marché potentiel. La hausse des revenus dégagés dans les services et son implantation en Chine (grâce à sa joint-venture avec Tecent) devraient soutenir ses ventes et ses marges, poursuit le broker.