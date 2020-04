UBISOFT : Credit Suisse abaisse légèrement son valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 3% à 76 euros sur Ubisoft et confirmé son opinion Surperformance. Le bureau d'études s'attend à ce que la récession n'ait qu'un impact limité sur les éditeurs de jeux vidéo, même après la fin de l'accélération de l'activité temporaire induite par les confinements. Les dépenses en jeux vidéo ont augmenté de plus de 50 % en mars en Europe et aux États-Unis et de plus de 100 % pour les consoles. Dans le scénario le plus optimiste, l'analyste valorise Ubisoft 109 euros.