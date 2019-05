UBISOFT ENTERTAINMENT : Opération d'actionnariat salarié - Communiqué complémentaire

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.

Ubisoft publie un communiqué complémentaire dans le cadre de l'opération d'actionnariat salarié annoncée le 19 mars 2019.

(https://www.ubisoft.com/fr-FR/groupe/espace_investisseurs/information_reglementee.aspx)

Montreuil-sous-Bois, le 22 mai 2019

Le Conseil d'administration d'Ubisoft Entertainment S.A. (Euronext Paris : UBI - code ISIN FR0000054470) (ci-après la « Société ») a, dans le cadre de l'opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit des salariés du groupe Ubisoft (ci-après l'« Offre ») portant :

d'une part, sur une cession d'actions réservée aux salariés des filiales de la Société adhérentes aux plans d'épargne groupe conformément aux dispositions de l'article L. 3332-24 du Code du travail (ci-après la « Cession d'actions réservée ») ; et



d'autre part, en vertu des quinzième et seizième résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2018, sur une augmentation de capital réservée aux salariés hors plans d'épargne groupe (l '« Augmentation Réservée Salariés ») et une augmentation de capital réservée à un établissement financier accessoire à l'Augmentation Réservée Salariés (l'« Augmentation Réservée à l'Etablissement Financier ») (l'Augmentation Réservée Salariés et l'Augmentation Réservée à l'Etablissement Financier étant désignées ensemble les « Augmentations Réservées ») ;

décidé, au regard du taux de participation à l'Augmentation Réservée Salariés à l'issue de la période de réservation, de fixer le plafond global définitif relatif aux Augmentations Réservées à hauteur de 1,075% du nombre d'actions composant le capital social au 1er février 2019, date à laquelle le Conseil d'administration a décidé de lancer l'Offre (le « Conseil de Lancement »), représentant un nombre maximum de 1.198.315 actions ordinaires.



Le plafond de la Cession d'actions réservée tel que fixé par le Conseil de Lancement reste inchangé, à savoir à 0,6% du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date dudit Conseil, soit un nombre maximum de 668.827 actions ordinaires.



Ces paragraphes se substituent dans leur lecture et application au paragraphe « Plafonds maximums » figurant dans le communiqué du 19 mars 2019.



Les autres modalités et conditions de l'Offre restent inchangées.

Le présent communiqué est établi en application des dispositions des articles 212-4 5° et 212-5 6° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), l'article 19 de l'Instruction AMF du 21 octobre 2016 tel que modifié le 15 janvier 2018 (DOC-2016-04) et l'article 3.1 du Guide relatif aux fonds d'épargne salariale de l'AMF du 8 août 2012 (DOC-2012-10) tel que modifié le 3 janvier 2019.





