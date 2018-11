UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft acquiert i3D.net pour renforcer ses infrastructures et offrir une expérience haut de gamme aux joueurs

UBISOFT ACQUIERT i3D.net POUR RENFORCER SES INFRASTRUCTURES

ET OFFRIR UNE EXPERIENCE HAUT DE GAMME AUX JOUEURS

Paris - 30 novembre 2018 - Ubisoft® a annoncé aujourd'hui l'acquisition de i3D.net, un leader des solutions d'hébergement pour l'industrie du jeu vidéo. Avec 50 millions de joueurs utilisant quotidiennement ses serveurs, i3D.net fait partie du top 10 mondial des hébergeurs ayant le réseau le plus étendu, offrant une flexibilité exceptionnelle et une portée évolutive à 3 000 clients répartis sur 33 datacenters à travers le monde. Cette acquisition renforce considérablement la capacité d'Ubisoft à délivrer des expériences en ligne de grande qualité à ses communautés.

« Nous continuons à développer nos opérations en ligne afin de fournir des jeux et des services qui améliorent grandement l'expérience de nos joueurs. En intégrant l'expertise et les technologies i3D.net aux nôtres, nous prenons une avance significative dans notre plan de développement visant à offrir à nos joueurs une connectivité et des performances de service de premier ordre. i3D.net continuera à fournir des services de pointe à ses clients tout en bénéficiant de notre soutien à long terme », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft.

Fondé en 2002, i3D.net est rapidement devenu l'un des leaders mondiaux des solutions d'infrastructure en ligne et d'hébergement géré. Connecté à 29 points d'échange Internet et fort d'une équipe d'ingénieurs techniques hautement spécialisés, i3D.net offre aux utilisateurs partout dans le monde un accès à faible latence à son réseau One Platform. L'entreprise excelle notamment dans le secteur du jeu vidéo accueillant des dizaines de millions de joueurs pour le compte de nombreux éditeurs de jeux consoles, PC et mobiles.

« Avec le soutien d'Ubisoft, nous élargissons considérablement notre portée mondiale tout en continuant à fonctionner en tant que fournisseur indépendant d'hébergement géré, pour les sociétés de jeux et pour un grand nombre d'organisations », a déclaré Stijn Koster, PDG d'i3D.net. « Nous sommes impatients de passer à cette nouvelle étape de notre relation avec Ubisoft et de continuer à offrir à nos clients le service de haute qualité et le dévouement qu'ils attendent de nous. »

La clôture de l'acquisition de i3D.net est prévue pour la fin de l'exercice fiscal. Les termes complémentaires de l'accord ne sont pas communiqués.

Selon peeringdb.com i3D.net One Platform est un réseau global dont les ressources sont gérées par le logiciel de gestion de jeux, conçu par i3D.net.





