UBISOFT : JPMorgan plus pessimiste sur la valorisation

JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 85 euros à 77 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Ubisoft. Du fait de la disruption potentielle au niveau des studios, le bureau d'études anticipe le report du jeu Gods and Monster de 2021 à 2022 et For Honor de 2022 à 2023. La prise en compte du premier report, de la baisse des ventes « physiques » et de la hausse des investissements récurrents des joueurs, il a réduit sa prévision de revenus pour 2021 de 4% à 2,484 milliards d'euros et de 4% son estimation d'Ebit à 577 millions d'euros.Ubisoft vise pour sa part, respectivement 2,6 milliards d'euros et 600 millions d'euros.