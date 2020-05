UBISOFT : JPMorgan reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 79 euros sur Ubisoft avant l'annonce des résultats annuels le 14 mai. Le bureau d'études vise un chiffre d'affaires de 1,484 milliard d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 39 millions d'euros, à comparer aux objectifs de la société de 1,45 milliard et 20-50 millions d'euros. Alors que ses concurrents ont fait mieux que prévu, il s'attend à ce que les résultats d'Ubisoft soient matériellement supérieurs aux attentes grâce au back catalogue et aux investissements récurrents des joueurs.Sa prévision de résultat ajusté pour 2021 est conforme aux objectifs de la société bien qu'elle ne suppose seulement quatre titres AAA. Le broker observer qu'elle impliquerait une hausse de 15 à 20 % du consensus, voire davantage, si les cinq titres AAA prévus sortaient.