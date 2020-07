UBISOFT : JPMorgan reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 79 euros sur Ubisoft après l’annonce du lancement de Hyper Scape. Le bureau d'études souligne que le genre Battle Royale est très compétitif, mais aussi qu'il représente un marché énorme. Superdata suggère des revenus pour Fortnite de 1,8 milliard de dollars, de plus 1 milliard de dollars pour Player Unknown's: Battleground et 170 millions de dollars pour Apex Legends en 2020.L'analyste précise que si Ubisoft reproduit le succès d'Apex Legends, il pourrait alors générer un flux de revenus récurrents représentant plus de 5% des revenus et des bénéfices.Il ajoute qu'Ubisoft a sous-performé ses pairs sans raison valable depuis le début du confinement et se négocie maintenant avec une décote de 16% par rapport à ses pairs en termes de PER 2021.