UBISOFT : JPMorgan un peu plus optimiste sur la valorisation

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 77,47 euros à 79 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Ubisoft. « Ubisoft est l'un des bénéficiaires des restrictions liées à COVID-19 étant donné l'engagement accru des joueurs et le passage plus rapide au numérique », explique le bureau d'études. Ce dernier a relevé ses estimations de bénéfice par action pour 2021 de 6% et aurait même pu l'augmenter encore plus s'il n'anticipait pas qu'un jeu soit décalé sur l'exercice suivant.Une période prolongée de fermetures de studios, de travail à distance et de congés de maladie pourraient en effet entraîner une perte de productivité et de jours de travail." Alors que d'autres médias connaissent également une augmentation de la consommation, les jeux vidéo se distinguent par le fait que l'augmentation de l'utilisation devrait entraîner une hausse des revenus grâce à l'investissement récurrent des joueurs ", fait remarquer l'analyste. Il précise que Rainbow Six Siege représente 45 % des revenus d'Ubisoft provenant des investissements récurrents des joueurs, et que le nombre moyen de joueurs pour ce jeu sur Steam a augmenté de 64 % au cours du mois dernier et de 34 % depuis le début de l'année.