UBISOFT : Jefferies n'est plus à l'achat

Jefferies a abaissé sa recommandation d'Acheter à Conserver et réduit son objectif de cours de 105 euros à 80 euros sur Ubisoft. Le bureau d'études se met à l'écart du titre avant le lancement de The Division 2, le 15 mars prochain. Bien que le jeu est peut être formidable, la valorisation d'Ubisoft (société la plus chère du secteur) suggère que la surperformance est déjà intégrée dans les cours alors que les recherches suggèrent qu'il est peu probable qu'il atteigne la performance record de l'original, ajoute le broker.Il préfère attendre que le titre recule avant mettre de nouveau de l'argent sur la valeur.