UBISOFT : Jefferies reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 65 euros sur Ubisoft après son avertissement. Le bureau d’études explique que l’argument d’un abaissement de recommandation repose sur l’absence de catalyseurs avant septembre 2020 et la présentation de l’un des jeux retardés. Or, selon lui, il y aura du nouveau. Le broker juge impératif qu'Ubisoft travaille sur Breakpoint (et The Division 2, etc.) non seulement pour obtenir un certain retour financier sur ces jeux, mais aussi pour rassurer les fans que le groupe soutient les jeux, ce qui représente une force.