UBISOFT : Jefferies reste favorable au dossier

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 89 euros sur Ubisoft. Le bureau d'études souligne que le groupe a perturbé le marché le mois dernier avec son nouveau scénario de base pour l'année fiscale 2021. Il explique cette prudence par le flop de Ghost Recon l'année dernière, qui a entraîné le report de trois titres sur l'exercice fiscal 2021. " Ubisoft ne peut pas surprendre avec un autre retard ", souligne l’analyste.Avec cinq jeux AAA prévus pour second semestre et le Covid qui pourrait perturber à la fois la production et surtout la demande/distribution, le broker pense que le groupe avait l'obligation de faire preuve de prudence.