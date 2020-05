UBISOFT : Jefferies toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 89 euros sur Ubisoft après l'annonce des résultats annuels. Le bureau d'études juge très prudente le bas de la fourchette d'objectifs du groupe, qui prévoit le report d'un jeu et une baisse de 10% des ventes unitaires de jeux. Il observe qu'un tel report serait lié au marché et non à un retard au niveau de la production. Il a réduit sa prévision de bénéfice par action de 7% pour l'exercice 2021.