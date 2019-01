UBISOFT : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 107 euros sur Ubisoft après l’annonce du divorce entre le studio développeur du jeu Destiny et son éditeur Activision Blizzard. Selon le bureau d’études, l’événement qui vient d’arriver à Activision et qui pourrait s’observer chez Take-Two ou chez Electronic Arts, qui utilisent des licences ou font développer certains de leurs jeux en externe ne peut se produire chez Ubisoft. « Le fait de détenir les IP mérite donc une prime », en conclut l’analyste.