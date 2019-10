UBISOFT : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 80 euros sur Ubisoft après son profit warning. Le bureau d’études souligne que cet avertissement est en de nombreux points identique à celui d’octobre 2013, avec le décalage de Watch Dogs et The Crew. Le titre avait alors dévissé à près de 7,55 euros. « Le groupe n’hésite pas à sa sabrer sa guidance, retrousser ses manches et corriger ce qui n’a pas marché pour réaliser une année fantastique par la suite », explique l’analyste.