UBISOFT : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 80 euros sur Ubisoft. « Dans cette période où les gamers ont depuis longtemps épuisés les rares nouveautés que leur avait apportés le marché, les catalogues riche en quantité et en qualité sont plébiscités. Et dans ce domaine Ubisoft peut se targer de posséder l’une des plus belles si ce n’est LA plus belle bibliothèque au monde « , souligne le bureau d'études.L'analyste fait deux paris : il n'y a pas de scénario où le groupe ne dépasse pas sa guidance de net booking de 1,45 milliard en 2019/2020 et le groupe nous annonce qu'il décale un jeu pour l'exercice à venir tout en maintenant sa guidance à 2,600 miliard sde net bookings de 2020/2021en raison de son excellent début d'année.